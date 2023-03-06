رسميا.. اتفاق عاجل بين المغرب وصندوق النقد الدولي بـ 5 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، عن تلقي طلبًا من المغرب لاتفاق على خط ائتمان مرن على مدار سنتين بقيمة 5 مليارات دولار.

وتعتزم مديرة الصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، التوصية بالموافقة عند اجتماع المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي بالموافقة على خط الائتمان مع المغرب عند اجتماع مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.



وعلى جانب آخر، حذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية حول العالم من ارتفاع مستويات التضخم في العديد من بلدان العالم.

وقالت جورجييفا في تصريحات لوكالة "بلومبرج": "لابد أن أكون واضحة بأنَّ التضخم لا ينخفض بعد للمستويات المستهدفة بالسرعة الكافية، وتحتاج البنوك المركزية إلى مواصلة المسار حتى نطمئن لعودة الأسعار للاستقرار من جديد".

مع إعادة فتح الصين بوتيرة فاقت التوقعات؛ ما تزال جورجييفا تأمل في دفع الاستهلاك المحلي لنمو الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر تصاعد وتيرة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 5.4% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 4.7% ليسجل كلا المؤشرين ارتفاعاً عقب أشهر من التراجع. وفي أوروبا؛ تشير التوقُّعات إلى استمرار مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى قياسي يبلغ 5.3%. بينما يشهد التضخم الأساسي ثباتًا بمناطق كثيرة في آسيا من بينها الهند وأستراليا.