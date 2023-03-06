انفراجة.. إيران تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات النووية مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، استعداد طهران للعودة إلى المفاوضات النووية مع جميع الأطراف بما فيها أمريكا.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قال كنعاني، "نحن ملتزمون بالدبلوماسية ونرى أنها السبيل الوحيد لحل الخلافات والملفات المعقدة”.

واضاف أن "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي كانت جزءا من الجهود المبذولة لعودة كافة الأطراف إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وهي تدل على إلتزامنا بالتعاون مع الوكالة بناء على مسؤولياتنا الدولية”.

وتابع قائلا: "لقد توصلنا لتفاهمات جيدة مع الوكالة يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة".