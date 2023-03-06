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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن تصريحات الرئيس التونسي عن المهاجرين من إفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، بيانًا عاجلاً أدانت فيه بشدة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والتي أثارت مضايقات وأعمال عنف في تونس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "قلقون من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة والاعتقالات التي استهدفتهم".

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وأضافت: "نحث السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".

البنك الدولي يعلق التعامل مع تونس

من جانب آخر، أعلن البنك الدولي وقف تعامله مع تونس "بشكل مؤقت"، وفق ما تضمنت مذكرة تم إرسالها للموظفين في وقت متأخر، الأحد.

وأرجأ البنك الدولي اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع تونس حتى إشعار آخر.

وأفاد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، للموظفين في مذكرة أن البنك أوقف تعامله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف.

وتضمنت المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر الأحد، أن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس موقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

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وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

الرئاسة ترد

وأعربت تونس، الإثنين، عن استغرابها من الحملة الموجهة ضدها والمتعلقة بـ"العنصرية المزعومة في البلاد".

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان: "تعبّر تونس عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان: "تونس دولة إفريقية بامتياز والأفارقة إخوتنا. وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الإتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن. الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".

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