أزمة في أمريكا.. انخفاض الطلبات الجديدة للسلع وسط تباطؤ التصنيع

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الطلبات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع انخفضت في شهر يناير، مشيرة إلى ضعف الطلب على الطائرات المدنية بينما أشارت إلى ارتفاع الحجوزات للآلات والبضائع الأخرى.

وانخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.6٪ في يناير بعد نموها بنسبة 1.7٪ في ديسمبر.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وسائل الإعلام الأمريكية آراءهم أن تنخفض طلبيات المصانع بنسبة 1.8٪ في يناير، مما يجعل الرقم المعلن عنه أفضل قليلا من المتوقع.

في حين انخفضت طلبيات طائرات الركاب، أظهر التقرير أيضا أن شحنات مجموعة من السلع المصنعة تنتعش من انخفاضات متتالية في نوفمبر وديسمبر ، مقابل المخزونات التي لم تتغير.

وقال الخبير الاقتصادي آدم باتون في منتدى ForexLive: هذه الأرقام تتماشى بشكل عام مع ما كان متوقعا والمراجعات لا تكاد تذكر.. يبدو أننا رأينا أسوأ تأثير للسوط حول قطاع التصنيع”.

ويمثل التصنيع 11.3٪ من الاقتصاد الأمريكي، مباشرة بعد الإنفاق الاستهلاكي، والذي يشكل 70٪.

جاء انخفاض طلبيات السلع الأمريكية الصنع في يناير بعد إصدار مسح معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي الذي أشار إلى تباطؤ التصنيع للشهر الرابع على التوالي في فبراير.