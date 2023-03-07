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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المريخ السوداني يصدم عشاق الزمالك بشأن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب فريق المريخ السوداني، أن الزمالك يملك فرصة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ولكن الأمر لن يكون سهلا.
ويتواجد الزمالك مع المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في مجموعة واحدة، حيث يتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط ثم المريخ برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وحيدة .
وقال هيرون ريكاردو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا التحضيرات لدوري أبطال أفريقيا متأخرا، بدأنا 25 ديسمبر ولم يكن لدينا وقتا كافيا للإعداد ولكن خطوة بعد خطوة ويوم بعد يوم وصل فريق المريخ لشكل جيد لتقديم أداء مميز".


وأضاف: "نحن الآن في المركز الثاني ولكننا لم نقدم الأداء المطلوب أو أفضل ما لدينا وأعتقد أن الثلاث مباريات القادمة سيكون الأداء أفضل ويجعلنا نحلم بالتأهل للدور القادم".


وواصل: "الفرق في المجموعة جيدة للغاية وأعتقد أن فريق المريخ لديه فرصة للعبور من تلك المجموعة لذا أعتقد أننا يمكننا التأهل ويمكننا تقديم عمل جيد في المباريات الأخيرة ونحلم بالتأهل".


واختتم: "بالتأكيد الزمالك لديه فرصة في التأهل، هذا ليس سهلا لأن الزمالك فقد الكثير من النقاط، خسر في القاهرة أمام شباب بلوزداد ولكن بمجموع النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها يمكن أن يصعد، ولكن الأمر ليس سهلا، والترجي يملك 9 نقاط وهو الأقرب للتأهل وأعتقد أن المركز الثاني ينحصر بين الثلاث فرق، وكل منهم سيقاتل من أجل التأهل ولا يمكن تحديد ما سيحدث الآن ولكن بعد جولة أو جولتين يمكننا أن نرى من سيتأهل"

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