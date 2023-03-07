عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا بجدة في هذا الموعد

يحيي المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله حفلا في جدة يوم 16 مارس، ويقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه المميزة.

وأجرى الفنان عبد المجيد عبدالله، بروفات مكثفة مع أعضاء فرقته الموسيقية، استعدادا لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت شركة روتانا المنظمة للحفل فيديو من البروفات التي أجرها عبد المجيد عبد الله مع فرقته الخاصة لاختيار القائمة النهائية للأغاني، كنوع من أنواع الترويج للحفل.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها مؤخرا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.