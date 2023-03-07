تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مارس

يشهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.63 جنيه للشراء و30.73 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.63 جنيه للشراء، ومستوى 30.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.72 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.73 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.73 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.73 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.73 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى مستوى 30.73 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.78 جنيه للشراء، ومستوى 30.83 جنيه للبيع.