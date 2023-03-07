الدينار الكويتي بـ 100 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 مارس

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

العملة شراء بيع

دولار أمريكي​ 30.7206 30.8157

يورو ​ 32.6744 32.7879

جنيه إسترليني 36.8616 36.9881

فرنك سويسري​ 32.8527 32.9686

100 ين ياباني 22.5721 22.6470

ريال سعودي ​ 8.1852 8.2112

دينار كويتي​ 100.0735 100.4162

درهم إماراتي 8.3639 8.3905

اليوان الصيني​ 4.4291 4.4441

