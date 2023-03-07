الدينار الكويتي بـ 100 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 مارس

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.
وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .
العملة شراء بيع
دولار أمريكي 30.7206 30.8157
يورو 32.6744 32.7879
جنيه إسترليني 36.8616 36.9881
فرنك سويسري 32.8527 32.9686
100 ين ياباني 22.5721 22.6470
ريال سعودي 8.1852 8.2112
دينار كويتي 100.0735 100.4162
درهم إماراتي 8.3639 8.3905
اليوان الصيني 4.4291 4.4441