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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

متفائل خير ليها.. تامر حسني يدعم البلوجر سارة بعد فقدانها البصر

صدى البلد

وجه الفنان تامر حسني، الدعم للبلوجر سارة محمد، التي تعرضت لحادث مأسوي فقدت على إثره بصرها.

وكتب عبر تويتر: “معرفش الكل يعرف قصة ساره او لاء بس سهل اوي للّي ميعرفش انه يعرف …. بحق الليله الفضيله دي يا ساره  ليلة النصف من شعبان ربنا يكرمك و ميعديش بكرا الا و انتي سامعه خبر جميل يطمنك ان عينك هترجع تاني ان شاء الله ادعوا معايا يا جماعه انا متفائل خير ليها اوي”.

وتابع: "وكل الشكر لموقف ريهام سعيد معاها من اول المحنه اللي بعون الله ساره بقوتها و ايمانها بربنا هتخليها (منحه) وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها سعد و شيبة و انا قريب ان شاء الله هاجيلها و كل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحولها اسكندريه يهونوا عليها  …. دعوات الكل اليوم ده مهمه اوي  يارب يارب تفرح قلبها و تشفيها و تهون عليها و تفرحنا بأجمل خبر ليها يارب يارب يارب تشفيها و تشفي كل مريض اللهم آمين". 

وتصدرت البلوجر المصرية سارة محمدمؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعد تعرضها لحادث إطلاق نار من جانب بلطجية ما أدى إلى فقدانها البصر.

وأكدت أسرة البلوجر، خلال تصريحات صحفية أن سارة تعرضت لأزمة نفسية حادة بعد حادثتها الأخيرة.

سارة محمد تفقد بصرها وخطيبها يتخلى عنها 

قالت البلوجر سارة محمد خلال أحد اللقاءات إنها تعرضت لحادث أثناء سيرها بالسيارة برفقة خطيبها على الطريق الصحراوي، وهجم عليهما مجموعة من البلطجية الذين أطلقوا عليهم الرصاص فتهشم زجاج السيارة وتناثرت أجزاؤه بوجهها مما تسبب في فقدانها البصر.

 

 

 

 

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