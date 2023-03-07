بعد قليل| الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية

تنظر بعد قليل دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـاللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان.

تولوا قيادة في جماعة إرهابية

كشف أمر الإحالة أن كلا من حمزة سعد زوبع، و16 آخرين وفي غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر ونشر أخبار كاذبة.