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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دايهاتسو سيدان أوتوماتيك بـ 40 ألف جنيه

سيارة دايهاتسو شارمنت
سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988

أنتجت دايهاتسو العديد من موديلات السيارات الصغيرة، بما في ذلك  دايهاتسو شارمنت التي أنتجت عام 1974، وظل إنتاجها مستمرا حتى عام 1988. 

وتحظى سيارة شارمنت بشعبية كبيرة لدى المواطنين المصريين بفضل المميزات التي تمتلكها، ومنها محرك قوي سعة 1600 سي سي، وهيكل كلاسيك أنيق.

 سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988

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محرك دايهاتسو شارمنت موديل 1988

تمتلك سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988 محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم سيارة شارمنت للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة 700 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة .

 سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988

مواصفات دايهاتسو شارمنت موديل 1988

زودت مقصورة سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988 بالعديد من التجهيزات منها، فتحات تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وأحزمة أمان، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في سهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، وزجاج يدوي، وإضاءة داخلية للقراءة، ودرج تخزين أمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها على جانبي مقود الحركة.

 سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988

تظهر سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها على إضاءة أمامية، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن التحكم في إعادة ضبطها بشكل يدوي، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو، ومقابض أبواب خارجية تم صناعتها من النيكل كروم، وجرائد خارجية تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

 سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988

سعر دايهاتسو شارمنت موديل 1988

تباع سيارة دايهاتسو شارمنت موديل 1988 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.
 

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