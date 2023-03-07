شحاتة: دمج طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم يساهم في تعزيز خطط التنمية المستدامة

شارك وزير القوي العاملة حسن شحاتة؛ اليوم الثلاثاء؛ في فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر.

وقال في مستهل كلمته ؛ إن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الاستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.

وأشار إلي أن المنتدي القومي لمستقبل العمل فى مصر في دورته الثانية والمنعقد اليوم ،بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندةً إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغيرات طرأت على سوق العمل، وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه.

شارك في المنتدي فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية.

يهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني.

وقال حسن شحاتة: إن رعاية هذه الوزارات والجهات الرسمية لهذا المنتدى يؤكد حرص الحكومة المصرية على مواكبة كافة المستجدات المتعلقة بمستقبل العمل فضلا عن إيمانها بأهمية الدراسة والفهم المتعمق لاتجاهاته الحالية والمستقبلية..

وتقدم الوزير بأخلص التهاني لمعالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اطلاق منصة التوقع المهني المصري؛ وقال إنها ضرورة وخطوة مهمة،و من شأنها المساهمة في تعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل في مصر،موضحا انها ستوفر معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.

وأعرب الوزير عن سعادته بتنوع وأهمية الموضوعات البحثية التي جري عرضها و مناقشتها في منتدي اليوم وقال إن جميعها يقع على قمة الأولويات وهي بالفعل موضوعات الساعة، فالجميع يٌركز في خططه المستقبلية على "المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري"،بالإضافة الي ادراك الدولة المصرية لضرورة الاهتمام بفرص التشغيل في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،موجها الشكر لفريق العمل من الباحثين والأساتذة الذين قاموا بإعداد هذه الدراسات الهامة والتي من خلالها يتم مواجهة كافة التحديات التي تواجه سوق العمل الذي شهد تغييرات كبيرة خاصة خلال العشر سنوات الماضية، في ظل تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها ،والتي خلقت أنماطا جديدة في سوق العمل، وفرضت علي حكومة مصر ممارسة سياسات بعينها للتأقلم مع هذا السوق الجديد محليا وعربيا ودوليا .

وأشار الوزير الي أن ظاهرة البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للعالم أجمع خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية،وأنه أصبح من الضروري ملائمة متطلبات سوق العمل مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، ومن هذا المٌنطلق ادركت حكومة مصر أهمية وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع سوق العمل في مصر.

وأضاف :"تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعد وزارة القوى العاملة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل ،وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تتمحور أهدافها لفهم المتغيرات في سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أننا مستمرون في الوزارة في دعم التدريب والتشغيل،من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"،وهدفنا تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة،كما أننا مستمرون في تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل،وايضا حماية ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها."

وأوضح الوزير أن كافة المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة في تنفيذ خطة مكافحة البطالة التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام قليلة وعقد اجتماعا بشأنها منذ أيام ،وان وزارة القوى العاملة مع كافة الشركاء في الداخل والخارج تعمل من اجل دعم كل برامج تعزيز علاقات العمل، ودعم التعليم الفني والمدارس الصناعية، بهدف ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفني والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الناجحة مشيدا بدور اتحاد الصناعات في هذا الشأن .

وأضاف أن وزارة القوى العاملة تعمل على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة ، وفي هذا الاطار صدر قرار بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، و تشكيل وحدات فرعية لها في كافة المديريات، وكان من ثمار جهود هذه الوحدة إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل..هذا بالاضافة الي الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال معلومات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه من خلال رقمنة نظام "برنامج معلومات الاستخدام" ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية ويتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية.

و أكد الوزير على أن دمج طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وتشغيلهم في القطاعات ذات الأهمية، سيساهم بشكل كبير في تعزيز خطط التنمية المستدامة ،واوضح انه على ان ثقة ان الجهود الحثيثة لن تؤتي ثمارها الا من خلال التعاون والتنسيق، وتضافر الجهود فيما بيننا لمواجهة التحديات والمستجدات وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية

وتشمل فعاليات المنتدى اليوم إطلاق منصة «التوقع المهني المصري» على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ستتيح العديد من المعلومات حول أكثر من 145 مهنة في مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030، بما في ذلك المهارات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة في سوق العمل المصري..و مناقشة ثلاث موضوعات رئيسية وهي «المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري» لتسليط الضوء على أهم المهارات والقدرات ومجالات المعرفة التي من المتوقع أن تكون مطلوبة وأهمية إعداد القوى العاملة في مصر لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل المحلية والعالمية،و مناقشة موضوع «الوظائف الخضراء ومستقبل العمل في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة» والعوامل المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في كلا القطاعين.

وشارك في أعمال المنتدي من وزارة القوى العاملة،إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وامال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

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