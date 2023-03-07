اتحاد طلاب جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" بجامعة أسيوط

شارك وفد اتحاد طلاب جامعة المنصورة في المؤتمر الطلابي القمي الثاني والمقام تحت عنوان "مصر تستطيع بطلابها " رؤية طلابية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، الذي تنظمه جامعة أسيوط في الفترة من ٤ حتى ٧ مارس الجاري، بمشاركة ١٦ جامعة مصرية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف الى التعرف على آراء طلاب الجامعات المصرية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم ووضعها في الاعتبار أمام صناع القرار.

وكذلك ربط الشباب بمشاكل المجتمع في البيئة المصرية والمشاركة الإيجابية فيها وسبل مواجهتها والحد منها، الاهتمام بتفعيل آليات البحث العلمي لدى طلاب الجامعات المصرية، إتاحة المجال للطلاب المهتمين بقضايا وطنهم وتبادل الأفكار والآراء من خلال المؤتمر.

وتتناول محاور المؤتمر " الطلاق، الزواج العرفى، المخدرات، العنف ضد الزوجة، سماحة الأديان، ضعف الروابط الأسرية". ويمثل وفد الجامعة كل من الطالب علي اسماعيل رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد الزمر نائب رئيس اتحاد الطلاب.