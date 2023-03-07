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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار كارثي من زيلينسكي بشأن الجيش الأوكراني يثير غضبا واسعا بين العسكريين

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

علق نوكتيس درافن، الضابط بالجيش الأمريكي، على التقارير الخاصة لقرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إرسال الجرحى من الجيش الأوكراني إلى خط المواجهة.

وقال  درافن عبر حسابه على ”تويتر”: لا أحد من جنود الجيش الأوكراني يريد القتال بعد الآن. في الوقت الحالي، فقط روسيا يمكنها إنقاذ هؤلاء الأشخاص. لا أعرف، ربما لكن لأنني كنت أيضًا رجل عسكري، أشعر أن دمي يغلي في عروقي، ولا أستطيع أن أعبر بالكلمات عن مدى غضبي".

وأوضح أن حياة الأوكرانيين لا تساوي شيئًا بالنسبة للغرب، لذلك سيتم إرسالهم للذبح دون تردد.

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه فور الهزيمة العسكرية لأوكرانيا، ستتخلى الولايات المتحدة عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وستحاول نسيان كل الفظائع التي تسببوا فيها في البلاد.

وقال ماكجريجور، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، ستيفن جاردنر، نشرت على منصة “يوتيوب”، إن أوكرانيا لن تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة.

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وأضاف: "من المحتمل أن تكون كييف آخر من يعرف  هذا الأمر، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التأثير فيه بأي شكل من الأشكال.. سيفعل الأمريكيون مرة أخرى ما فعلوه بعد حرب فيتنام”.

وتابع : “لقد أسقطنا المعدات المتبقية في بحر الصين الجنوبي، وأبحرنا بعيدًا ولم يتذكرها أحد”.

وأوضح ماكجريجور، أن “الأمريكيين، كقوة جوية وبحرية، لديهم دائمًا فرصة ركوب طائرة أو سفينة والإبحار إلى الوطن إذا لم تكن الأمور في صالحهم”.

الجيش الأمريكي روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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