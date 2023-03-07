الدفاع الروسية تعلن تصفية 325 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 325 جنديا أوكرانيا في مناطق العمليات خلال آخر 24 ساعة .

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء إنه تم تصفية 30 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر.

واضاف أنه تم القضاء على 125 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمانسك، كما تم تصفية 75 جنديا في دونيتسك وتدمير مستودع للذخيرة للقوات الأوكرانية .

وأشار المتحدث الى أنه تم تصفية 60 جنديا أوكرانيا في محور زابورجيه ـ و 35 جنديا آخرين في خيرسون وتدمير مركبات عسكرية ومدافع هاوتزر.

ولفت الى أنه تم إسقاط مقاتلة من طراز Su-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك ، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز Su-25 أوكرانية في منطقة كراينيك بمنطقة خيرسون.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم اعتراض 12 صاروخا من نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

