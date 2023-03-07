ارتفاع عدد ضحايا مخيم جنين لـ 6 شهداء

ارتفعت أعداد شهداء هجوم الأحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين اليوم الثلاثاء لـ 6 شهداء فلسطينين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 6 شهداء، منهم محمد وائل غزاوي "26 عاما" برصاص الاحتلال الحي في صدره، في جنين"، كما أكدت استشهاد 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكشف الوزارة عن هويتهم بعد.

ويذكر أن قوات الأحتلال الإسرائيلي قامت اليوم اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلاً، كما أعلنت "سرايا القدس" عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية، من فوق سماء مخيم جنين.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 2 من الفلسطينيين، عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية الفلسطينية، في المخيم ماجد أبو كشك، إن قوات أحتلال إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل مواطن فلسطيني، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار.