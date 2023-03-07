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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغربها المانجا والترمس.. أسعار المخللات قبل شهر رمضان| فيديو

صدى البلد

تعتبر المخللات أحد أهم الأصناف على سفرة الإفطار، في شهر رمضان المبارك، ويقبل على شرائها كل محبيها باعتبارها فاتح للشهية ولها مذاق محبب.

وفي أحد أشهر محلات السيدة زينب، رصدت صدى البلد في بث مباشر، أسعار وأنواع المخللات، وحجم الإقبال على الشراء.

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وقال، تامر أحمد، أحد العاملين بالمهنة من زمن طويل، أن الأسعار هذا العام ارتفعت، بسبب ارتفاع سعر الخامات والتوابل المستخدمة، ولكنه يحرص على توفير أكياس مخلل بأسعار تناسب الجميع وتبدأ من ٥ جنيه.

وتابع أن هناك أصناف مميزة للمخللات منها المانجو، والتي يستخدم فيها فاكهة المانجو قبل النضج، ويبدأ تمليحها بطريقة معينة بإضافة الخل والتوابل المختلفة، وأسعارها من ٢٠ جنية للعلبة.

ومن الأنواع المختلفة ايضاً، الترمس والحمص المخلل، والذي يعتبر مذاقه مختلف عن المعتاد، ويستخدم في السلطات والأطباق الجانبية.

وأشار أنه يوجد أكياس مخللات مشكل، الأكثر طلباً من قبل الزبون، وأسعارها حسب الوزن، من ٤٠ جنيه وحتى ٥ جنية، حسب طلب المشتري.

https://fb.watch/j75Tl5TRiy/?mibextid=v7YzmG

 

السيدة زينب شهر رمضان شهر رمضان المبارك المخللات

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