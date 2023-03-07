بالأسماء.. بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بشأن شهداء جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء الشهداء الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أثناء اقتحام مخيم جنين.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الشهداء الذين ارتقت أرواحهم في جنين هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، مجد محمد حسينية (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً).

ومن جانبه، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اليوم في مخيم جنين، من اقتحام قوات الاحتلال وقتلها وإصابتها لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

وأضاف أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، تؤكد مجددا سعي الحكومة الإسرائيلية لإفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، التي يصر الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بها.

كما طالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا.