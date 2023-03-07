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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: إرسال نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا يقلل الضغط النفسي على الطلاب

ثانوية عامة
ثانوية عامة

قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، إن نظام الثانوية العامة شهد تطوراً هائلا خلال السنوات الماضية من حيث تطوير المناهج الدراسية ودخول الرقمنة بشكل مباشر للطلاب من خلال المنصات.

وأكد “أبو العينين”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن إعلان النتيجة برقم الجلوس تشكل عبئا كبيرا ومخاوف لدى الأهل والجيران في حالة كان مجموع الطالب سيئا.

وأضاف عميد تربية عين شمس السابق، “تسود حالة من التوتر والقلق الشديد تسيطر على معظم طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة، انتظارا لمصيرهم بالجامعات، أو بسبب الرسوب”.

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وأشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة تمثل خطوة فارقة في حياة الطلاب، وقد لا يتقبل أولياء الأمور نتيجة أبنائهم في حالة لم تأتِ وفقًا لتوقعاتهم، أو في حالة كانت النتيجة غير كافية لالتحاق الأبناء بكليات القمة، مشيدا بقرار إرسال النتيجة إلكترونيا.

وكانت ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها ، اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا لكل طالب، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

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