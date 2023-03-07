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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: مش متفائل بمباراة الأهلي وصن داونز وسعادتي ستكون كبيرة بالتعادل

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

أكد الإعلامي تامر أمين أن، منذ قليل دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كان لطيفا ولكن بسبب مباراة الأهلي المؤجلة مع القطن الكاميروني والمباراة الثانية الهلال السوداني بالسودان وهذه المباراة هي التي عقدت المجموعة وأعطت أملا كبيرا للفريق السوداني الذي فاز اليوم على القطن الكاميروني بالسودان وأصبح رصيده 9 نقاط.


وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر "فضائية النهار" أن، الفرصة صعبة ولكنه الأهلي "مفيش حاجة صعبة على الأهلي"، والاحتمال قائم بشرط أن تمر من مباراة عنق الزجاجة وهي ليست مباراة صنداونز يوم السبت بل هي مباراة القطن الكاميروني في دولة الكاميرون، أما مباراة صنداونز "ياريت منخسرش".

 

إصابات الأهلي الكثيرة تؤثر على الفريق


وقال تامر أمين أنه، غير متفائل بـ مباراة الأهلي وصن داونز السبت القادم خاصة مع الإصابات العديدة التي لحقت بـ فريق الأهلي، متابعا: "سعادتي ستكون كبيرة في حال أن الأهلي تعادل"، وأن الأهلي حتى إذا خسر مباراة صنداونز ستكون فرصته لازالت قائمة وكبيرة.

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