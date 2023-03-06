سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يبدو أن فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لا يمر بأفضل أيامه في الفترة الأخيرة، قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وتُقام مباراة الأهلي وصن داونز، في جنوب إفريقيا، بدوري الأبطال، يوم السبت 11 مارس، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكان صن داونز قد فرض التعادل على الأهلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “الأهلي وي السلام”، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الأزمات تحاصر صن داونز

وسقط فريق صن داونز في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق ستيلينبوش صاحب المركز التاسع، بهدف لمثله، في بطولة الدوري الجنوب إفريقي.

فريق صن داونز ظهر ببعض من المعاناة، حيث سدد على مرمى ستيلينبوش 5 كرات، فيما سدد الخصم 7 كرات على مرمى منافس الأهلي المقبل.

كما يُحاوط صن داونز، فضيحة أخلاقية، حيث وبحسب صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية، فإنه تم استبعاد أنديلي جالي وسيفو مبولي من تدريبات الفريق، بعدما وصلا في حالة سكر شديدة، ليقتربا من الغياب عن مباراة الأهلي.