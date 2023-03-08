حكم استخدام إنترنت الغير وسرقة الواي فاي .. أزهري يجيب

ورد سؤال يقول صاحبه: ما حكم استخدام إنتنت الغير “سرقة الواي فاي” وغيره دون إذن صاحبه؟

أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا قائلا: لا يجوز، وهذه سرقة محرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”.

وأضاف الأطرش أنه لا يجوز للمرء أن يرسل لغيره البرامج التي تتخصص في سرقة الإنترنت، ومعرفة الرقم السري، لأن ذلك تعاون على الاثم.

هل يكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود

وجّه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قال فيه "سبحت فى الركوع تسبيحة واحدة هل صلاتى باطلة، وما حكم الخطأ في الأذكار، وهل يشترط قول الذكر ثلاث مرات في الركوع أو السجود؟.

ورد الشيخ عبد الحميد، قائلا: "لا بل صلاتك صحيحة، والفرض أن تركع وتطمئن فى الركوع، ومادمت ركعت فصلاتك صحيحة".

وأضاف: "حتى ولو أخطأت في هذه الأذكار كأن قلت ذكر السجود في الركوع صلاتك صحيحة، ولا يجب عليك سجود السهو في ذلك عند الجمهور".

وفيما يخص التسبيح فهو سنة على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة فهو واجب عندهم وأقله تسبيحة واحدة، فيستحب لك أن تسبح الله ثلاث مرات أو أكثر فى الركوع والسجود، وأقل السنة فيه تسبيحة واحدة، ولو سبحت الله مرة واحدة فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء.