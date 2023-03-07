عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السر وراء ارتفاع منسوب المياه في الإسكندرية مرة أخرى|معهد علوم البحار يوضح

ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن منسوب المياه في شرق البحر المتوسط قد عاد إلى طبيعته في جميع الدول وذلك بعد تراجع في منسوب المياه في يوم 13 فبراير الماضي، مؤكدا أن هذا التراجع طبيعي وليس له علاقة بالزلزال.

 

وأضاف "زكريا" أنه من بين هذه الدول اليونان وقبرص وتركيا ومصر وسوريا، مشيرا إلى أنه قد شهدت أيضا شواطئ الإسكندرية وبورسعيد والعريش عودة منسوب المياه مرة أخرى إلى طبيعتها.

txt

كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي| تأهيل 50% من الموظفين بالدولة.. وإعادة هيكلة الجامعات والمجلس الأعلى

txt

وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم وشركتين صناعيتين

txt

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بحضور رئيس الوزراء

txt

أيمن عاشور: سنحتاج لإعادة تأهيل 50% من الموظفين بحلول 2025

txt

أيمن عاشور: وضعنا برامج أكاديمية تلبي احتياجات 7 أقاليم

txt

هيكل جديد لإدارة الجامعات للتكامل مع سوق العمل الإقليمي..وقانون موحد للتعليم العالي

txt

وزير التعليم العالي: جامعات الجيل الرابع ضمن أهداف رؤية مصر 2030

txt

أيمن عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تهدف لتحقيق التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية

txt

عاشور: الجامعات والأحزاب ورجال الصناعة شاركوا في وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

txt

أيمن عاشور : الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تلبي احتياجات الوزارات الأخرى

 

وأشار رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إلى أن السبب في عودة منسوب المياه مرة أخرى، يعود إلى انخفاض الضغط الجوي مرة أخرى، موضحا أن التراجع الذي شهدته هذه الشواطئ في المياه بسبب ارتفاع منسوب الضغط الجوي بها.

 

ارتفاع منسوب المياه

وكان قد قال الدكتور عمرو زكريا، مدير معهد علوم البحار والمحيطات، إن ارتفاع منسوب المياه يظهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة، والتي تعد هي أول المناطق المتأثرة ونحن نعمل على إيجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الأرض.


وأضاف زكريا لصدى البلد أنه قد سعت الدولة إلى أن تحميها بسبب ارتفاع منسوب المياه من خلال وضع حواجز أمواج داخل البحر لكن الأمر مكلف بشكل كبير، مشيرة إلى أنه لا بد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال؛ لأنها مصب للتيارات، لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لأن منسوب الأرض منخفض أكثر.

المعهد القومي لعلو البحار والمصايد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد علوم البحار الزلزال الاسكندرية شواطئ الإسكندرية بورسعيد العريش منسوب المياه عودة منسوب المياه ارتفاع منسوب المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي| تأهيل 50% من الموظفين بالدولة.. وإعادة هيكلة الجامعات والمجلس الأعلى

وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم وشركتين صناعيتين

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بحضور رئيس الوزراء

أيمن عاشور: سنحتاج لإعادة تأهيل 50% من الموظفين بحلول 2025

أيمن عاشور: وضعنا برامج أكاديمية تلبي احتياجات 7 أقاليم

هيكل جديد لإدارة الجامعات للتكامل مع سوق العمل الإقليمي..وقانون موحد للتعليم العالي

وزير التعليم العالي: جامعات الجيل الرابع ضمن أهداف رؤية مصر 2030

أيمن عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تهدف لتحقيق التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية

ترشيحاتنا

الحلوة من ألمانيا.. قصة أغلى تاكسي في إسكندرية

إصابات وحالات اختناق.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم

حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وعند القبر بعد الدفن..دار الإفتاء ترد

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

رسميا.. الولايات المتحدة توافق على حزمة أسلحة لليابان بـ1.4 مليار دولار

توجيهات رئيس الوزراء.. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث قطار قليوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطورات حالتها الصحية.. تفاصيل إصابة وفاء عامر

عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه

هيرجع الشتاء تاني.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

غير لائق لقوامها.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها| شاهد

فيديو

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

مواعيد وتكاليف حج القرعة لعام 2023 |شاهد

هل يحدث زلزال مدمر غدا؟.. تعليق عاجل من البحوث الفلكية

رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ