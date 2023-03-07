السر وراء ارتفاع منسوب المياه في الإسكندرية مرة أخرى|معهد علوم البحار يوضح

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن منسوب المياه في شرق البحر المتوسط قد عاد إلى طبيعته في جميع الدول وذلك بعد تراجع في منسوب المياه في يوم 13 فبراير الماضي، مؤكدا أن هذا التراجع طبيعي وليس له علاقة بالزلزال.

وأضاف "زكريا" أنه من بين هذه الدول اليونان وقبرص وتركيا ومصر وسوريا، مشيرا إلى أنه قد شهدت أيضا شواطئ الإسكندرية وبورسعيد والعريش عودة منسوب المياه مرة أخرى إلى طبيعتها.

وأشار رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إلى أن السبب في عودة منسوب المياه مرة أخرى، يعود إلى انخفاض الضغط الجوي مرة أخرى، موضحا أن التراجع الذي شهدته هذه الشواطئ في المياه بسبب ارتفاع منسوب الضغط الجوي بها.

ارتفاع منسوب المياه

وكان قد قال الدكتور عمرو زكريا، مدير معهد علوم البحار والمحيطات، إن ارتفاع منسوب المياه يظهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة، والتي تعد هي أول المناطق المتأثرة ونحن نعمل على إيجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الأرض.



وأضاف زكريا لصدى البلد أنه قد سعت الدولة إلى أن تحميها بسبب ارتفاع منسوب المياه من خلال وضع حواجز أمواج داخل البحر لكن الأمر مكلف بشكل كبير، مشيرة إلى أنه لا بد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال؛ لأنها مصب للتيارات، لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لأن منسوب الأرض منخفض أكثر.