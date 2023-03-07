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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. العامري فاروق ضيف ندوة «الرياضة والقوة الناعمة» بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، لقاء بعنوان "مصر والقوى الناعمة.. الرياضة والفن والثقافة".

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حقوق عين شمس تصدر تعليمات هامة بشأن تقديم الالتماسات

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جامعة عين شمس الراعي البلاتيني في الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة المركزية بالجامعة.

تستضيف الندوة الكابتن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين الأسبق، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة السابق، ومقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وكان قد واصل مكتب جوائز الجامعة اجتماعاته وعقد اجتماعه الثاني والثلاثين  للحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 6 مارس 2023.

وذلك في إطار  حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة الجامعة في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحائزين على الجوائز المرموقة.

ويأتي ذلك تحت إشراف كل من دكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة  رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

أسرة من أجل مصر المركزية مصر والقوى الناعمة الرياضة والفن والثقافة الدكتور محمود المتيني العامري فاروق الدكتور خالد العامري Jobs Education

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