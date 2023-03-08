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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبناء رونالدو يتعلمون اللغة العربية في السعودية| شاهد

صدى البلد

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقطعا مصورا على حسابها في تطبيق إنستغرام، تستمع فيه إلى أطفال "الدون" وهم يتعلمون اللغة العربية، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وتظهر في الفيديو،  ألانا مارتينا، البالغة من العمر 6 أعوام وهي تردد أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية بطلاقة، قائلة: "الجمعة السبت الخميس الأربعاء".


وقد ردد طفلين في الفيديو أنشودة عربية ورد فيها: "أحب أمي، أحب أبي".

وبحسب "عكاظ"، فإن عائلة "صاروخ ماديرا" قد تأقلمت على ما يبدو بسرعة مع الحياة في السعودية.

وكان رونالدو قد نشر في يناير صورا على حساباته في مواقع التواصل تظهر صديقته، جورجينا، وأربعة من أطفالهم، وهم يشاهدون المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق رونالدو على الصور قائلا: "قضاء وقت ممتع مع أحبائي"، ويبدو أنها تظهر مشهدا في مكان مفتوح بالمدينة، ومكان لعرض الدلافين.

بدورها نشرت رودريغيز على إنستغرام مجموعة صور لها ولرونالدو والأطفال، وتظهر أماكن ترفيهية أخرى في "الرياض وينتر وندرلاند"، وهو كرنفال سنوي يقام في مدينة ملاهي محلية.

تجدر الإشارة إلى أن "صاروخ مادير" كان قد انتقل إلى نادي النصر السعودي في يناير عقب فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وقدرت قيمة الصفقة بأكثر من 200 يورو لمدة عامين ونصف العام.

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