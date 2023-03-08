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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبخرت أحلامه.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ضم كولر لنجم المقاولون العرب

كولر
كولر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن إعجاب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنجم المقاولون العرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “عبد الرحمن جبنة لاعب المقاولين العرب لقي استحسان كولر المدير الفني للاهلي الذي ذهب الية وهناءة بعد المباراة وفوجئ بان عمره 30سنة ، كولر اصيب بالاحباط وتبخرت احلامة بضمة للأهلي”.

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وفاز الأهلي على المقاولون 2-1 مساء أمس، الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة لـ كولر المدير الفني للأهلي بحسب وصفه، خاصة أنه قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

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