في 5 مدن تركية.. خبير يحذر من زلازل قادمة

حذر خبير الزلازل التركي، ناجي غورور، من وقوع زلازل جديدة، بعد الزلازل التي وقعت يوم الأحد، في قيصري وسيواس، وسط تركيا.

وأوضح خبير الزلازل التركي، ناجي غورور، أن:" الزلازل المتمركزة في كهرمان مرعش؛ تسببت في حدوث كسور في أجزاء الصدع، لذلك يمكن توقع مثل هذه الزلازل في مدن أرزينجان- كارليوفا وملاطية وأضنة وقيصري وسيواس"، بحسب "تركيا الآن".

وتابع بالقول: إنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، والذي وقع في الساعة 12.40م في كهرمان مرعش، وقعت 3 هزات في قيصري بين 14.47م و 14.53م، تراوحت أكبرها من 4.7 إلى 4.3 ريختر عند الساعة 17.18م، اهتزت الأرض هذه المرة بقوة 4.5 ريختر، ووفقا لبيانات مرصد سيفاس كانديللي بلغت قوة الزلزال 4.2 ريختر.

وأضاف: "كانت هناك 4.9 و 4.2 هزات ارتدادية في سرايجيك إنسيسو / قيصري، وهذه الزلزال داخل منطقة صدع منخفضة النشاط، تغادر هذه المنطقة كاف وتمتد إلى مرسين ويبلغ طولها 730 كم".

وأشار إلى أنه "قد حدثت زلازل كبيرة في الماضي في 1414 و 1717 و 1835 ، كانت شدة الزلازل 8 ريختر في بعض الأماكن، وتوفي أكثر من 8000 شخص في زلزال عام 1717، ويقال أن أكثر من 1000 شخص ماتوا في عام 1835 (Anadolu Gaz.)، كما كانت هناك زلازل وقعت في أعوام 1940، 1960، 2021، بقوة في حدود 4-5 ريختر″ .

وأردف أن زلازل مرعش وغازي عنتاب الأخيرة، تسببت في تغيرات في مجال الإجهاد في أنظمة الصدع النشطة لصفيحة الأناضول القريبة من المنطقة، مما قد يتسبب في كسر بعض أجزاء الصدع، لذلك يمكن توقع مثل هذه الزلازل في مناطق أرزينجان كارليوفا وملاطيا وأضنة وقيصري وسيواس.