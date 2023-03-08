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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق،  منشور جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

نصح جمال شعبان خلال منشوره بأهمية المشي على الصحة.

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مشي الهرولة وصحة القلب، والمشي عموما ومشي الهرولة خصوصا  له علاقة وثيقة بالقلب والأوعية الدموية 

‏Brisk walking and cardiovascular health

فهل هناك فائدة من الهرولة في المشي وهل هناك أدلة علمية علي فائدته .

قام بول ويليام الذي يعمل الأبحاث الرياضية في معامل بيركلي  بعمل دراسه علي 7374 رجل  و 31607 امرأه من الممارسين رياضة المشي .
وقسمهم الي 4 مجموعات 

ثلاث مجموعات تمشي بسرعات مختلفة من الهرولة بمتوسط 13.5 دقيقه للميل الواحد 
اما المجموعة الرابعة فتمشي ببط ء

وبمتوسط من 20 الي 25 دقيقه في الميل  
وكانت المجموعات في حالة صحية جيدة وفي معدل عمر متساو .

وتابعهم الباحث لسنوات  فكانت النتائج كالتالي

إن معدل الوفيات بين المجموعات الأولي والمجموعه الرابعة مختلف كثيرا فهو يزيد بنسبه 44% في نسبه الوفيات في المجموعة الرابعة عن باقي المجموعات

إن هذه النسبة وهذه النتائج لاتختلف حتي لو  بذلت المجموعه الرابعة نفس معدل الطاقة التي تبذلها باقي المجموعات

أي حتي لو سارت نفس المسافة لكن في زمن أطول فالنتائج لاتتغير

ومعني هذا أنه ليس المهم كم تمشي ولكن الأهم كيف تمشي 

وهنا تكون الهرولة لها فائدة عظمي ، وقد وجد أن سبب  الوفيات هو ضيق شرايين القلب والمخ  .

اذن فماذا تفعل الهرولة في شرايين القلب والمخ ؟؟؟؟

هناك دائما collateral vessels  طرقٌ بديلة لسريان الدم للقلب والمخ في شرايين تكون رفيعة وليست فعالة ولاتغني عن الشرايين الرئيسية إذا ضاقت أو انغلقت لأي سبب مثل تصلب الشرايين والجلطات.

وعندما تقوم بالمشي بسرعه فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد ، فتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء في حالة حدوث اَي طارئ مثل الانسداد الكلي او الجزئي للشرايين الرئيسية 
وتسمي هذه الشبكة البديلة من الشرايين
‏Collateral circulation network  

وهذه الشبكة الجانبية لاتتفتح إلا بالرياضة وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميا .

المشي أهمية المشي الهرولة في المشي فوائد المشى القلب

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