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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

صدى البلد

قدمت مذيعة "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، تغطية خاصة عن قائمة المنقولات الزوجية التي تعد واحدة من أساسيات الزواج التي يتفق عليها العروسان قبل إتمام الزيجة.

وتحدث الكثير من الخلافات بسبب ما تتم كتابته داخل القائمة، ولكن والد عروس بالإسكندرية فاجأ عريسها بما كتبه داخلها.. شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.

شاهد الفيديو:

أشعل والد عروس بالإسكندرية موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ما تداول الكثيرون ما كتبه في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته، مفاجئًا بها عريسها، حيث تفاجأ العريس بوجود عبارة واحدة فقط داخل القائمة.

«من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا» جملة واحدة كتبها والد عروس الإسكندرية في قائمة المنقولات الزوجية، مفاجئًا بها العريس قبل إتمام الزواج.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قائمة المنقولات التي كتب والد العروس فيها «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا»، وسط تفاعل كبير بين المؤيد والمعارض، وانهالت الكثير من التعليقات.

شاهد الفيديو:

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