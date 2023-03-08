ماذا قال مؤسس فاجنر بعد رفع أوروبا للعقوبات عن والدته؟

علق مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوزين، على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن والدته، التي فازت بالقضية بمفردها.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الخدمة الصحفية التابعة لبريجوزين نقلًا عنه: "لسوء الحظ، أنا في رحلة عمل بإقليم دونباس.. في المستقبل القريب، سأتناول بالتفصيل المحاكمة التي فازت بها والدتي، حيث تعاملت مع هذا بشكل أساسي بمفردها".

وأضاف بريجوزين، أنه لن يطعن في قرار المحكمة بفرض عقوبات عليه وعلى مجموعة "فاجنر"، متهكمًا: "فرضت بشكل معقول للغاية".

وكان القضاء الأوروبي ألغى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على والدة رئيس مجموعة فاجنر الروسية، في قرار أول ضمن سلسلة من القرارات المقبلة المتعلقة بالإجراءات العقابية التي فُرضت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان "رغم أن يفجيني بريجوزين مسؤول عن أعمال مسّت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فإن الصلة بين السيدة فيوليتا وابنها وقت اعتماد الإجراءات التقييدية لا تستند إلا إلى صلة القربى وبالتالي فهي ليست كافية لتبرير إدراجها في القوائم" السوداء.

