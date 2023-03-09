تفاصيل التقدم للبحث العلمي بمقترحات بحثية جديدة.. عبر هذا الرابط



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .



وورد للأكاديمية عدد 98 مقترحا بحثيا وقد تم تحكيم 86 مقترحا بحثيا منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win/



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة استخدام بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .



وأوضحت انه قبل البدء في تقديم المقترحات البحثية ،يقوم العلماء المهتمين بمناقشة الإمكانيات التقنية للأجهزة بالاتصال بعلماء خط إشعاع سيزامى للمقترحات المتعلقة بخطوط الأشعة IR و XAFS / XRF و MS على التوالي:

• الأستاذ الدكتور / جيهان كامل ‏‏[email protected]‏‏

• الأستاذ الدكتور / مسعود حرفوش‏‏ ‏‏[email protected]‏‏messaoud.harfouche ‏‏

• الأستاذ الدكتور / محمود عبد اللطيف ‏‏[email protected]

اخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 2 مارس 2023

‏لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals