أخبار الفن| حفل تكريم هاني شنودة بالسعودية.. وإنجي علي تكشف تطورًا في حالة شيرين الطحان الصحية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بدء حفل تكريم هاني شنودة بفيلم تسجيلي لـ يسرا وكريم عبدالعزيز

بدأ منذ قليل، حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمطربين المصريين والعرب.



دنيا سمير غانم تبحث عن شقيقها المفقود فى برومو جت سليمة



بدأت الشركة المنتجة لمسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى الأولى استعداد لعرضه فى موسم رمضان.

تعيش أصعب اللحظات .. إنجي علي تكشف تطورا في حالة شيرين الطحان الصحية

طلبت الإعلامية إنجي علي من متابعيها الدعاء للإعلامية شيرين الطحان من خلال حسابها على إنستجرام.



في ذمة الله .. كاظم الساهر يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية وتحديدا عازف الدرامز الفنان ارمین میناس.



مازن الغرباوي يحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب ويدعو لها بالشفاء

احتفل المخرج مازن الغرباوي بعيد ميلاد سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، كما دعا لها بالشفاء العاجل.