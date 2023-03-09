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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة جامعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عم موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .

 

وأكد الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكترون لافتا ان اليوم اخر موعد لإعلان نتائج الترم الأول .

 

وأوضح عميد كلية تجارة يجب علي الطلاب التأكد من تفعيل حسابهم علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني وكذلك سداد المصروفات الدراسية .

يستمر توافد الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية على جناح جامعة عين شمس بمعرض التعليم العالي "إيديوجيت" للجامعات والمنح والتدريب في نسخته الثانية عشر ، و الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و بالتعاون مع الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و إشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و  ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، حيث يشهد جناح الجامعة في يومه الثاني إقبالاً كبيراً من الطلاب وذويهم للتعرف على مختلف البرامج الدراسية الجديدة والمتميزة والبالغ عددها ( 71 ) برنامجاً ، إلى جانب برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات وكذلك الكليات الجديدة المستحدثة بالجامعة.

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