مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، في توزيع 200 ألف شنطة رمضان وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" التي أطلقها التحالف الوطني وتستهدف توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك .

وقامت المؤسسة بتوزيع شنط رمضان على أهالي محافظة الجيزة في منطقة البحر الأعظم وذلك لدعم الأسر أكثر احتياجا وتخفيف العبء عنها عبر تقديم مساعدات غذائية .

يشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى سيطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين فى المحافظات ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويكفى صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين.

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