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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خايف من إيه؟.. حراس إيلون ماسك داخل دورات المياه في مبنى تويتر

ايلون ماسك
ايلون ماسك

اثار ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك موقع تويتر الجدل مجدا حيث قال البعض انه لا يذهب إلى أي مكان بدون اثنين من الحراس الشخصيين الضخمين الذين يبدون وكأنهم خرجوا مباشرة من فيلم هوليوود، بل إنهم يرافقونه إلى المرحاض.
 

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، زعم مهندس سابق في ادارة موقع تويتر أن ايلون ماسك يرافقه في جميع أنحاء مبنى المقر الرئيسي للموقع حارسان شخصيان في جميع الأوقات.

ويقال إن الحارسين الشخصيين، اللذين وصفهما المهندس بأنهما طويلا القامة وضخمان، بمثابة ظل لايلون ماسك أينما ذهب في المبنى بما في ذلك المرحاض.

وقال المهندس إنه يعتقد أن ماسك يفتقر إلى 'الثقة' في موظفي تويتر ، ولهذا السبب يرافقه الأمن باستمرار.

ويتعارض استخدام ماسك للأمن الخاص بشكل صارخ مع إقالته لعدد لا يحصى من الموظفين في شركة التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك عمال النظافة والتموين.

وزعم المهندس، الذي تحدث إلى بي بي سي دون الكشف عن هويته تحت اسم مستعار 'سام': 'أينما ذهب ماسك داخل المبنى، هناك على الأقل حارسان شخصيان - ضخمان جدًا وطويلان ، وحراس شخصيون مثل ما نراهم في أفلام هوليوود حتى عندما يذهب إلى دورة المياه.

جاءت شهادة المهندس كجزء من تحقيق ضخم أجرته هيئة الإذاعة البريطانية حول استيلاء ماسك على موقع تويتر.

كما قال 'سام' إن تويتر في حالة 'فوضى' بعد الاضطراب الكبير للشركة الذي بدأه شراء ماسك.

قال: 'هناك أشياء كثيرة معطلة وليس هناك من يهتم بها ، لدرجة أنك ترى هذا السلوك غير المتسق'.

وأضاف 'سام': 'بالنسبة لشخص ما في الداخل ، يبدو الأمر أشبه بمبنى تشتعل فيه النيران بكل القطع.

'عندما تنظر إليها من الخارج ، تبدو الواجهة جيدة ، لكن يمكنني أن أرى أنه لا شيء يعمل، كل السباكة معطلة ، كل الصنابير ، كل شيء.'

إيلون ماسك تسلا تويتر

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