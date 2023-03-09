والدة الشهيد محمد أحمد عبده: خدم فى سيناء من غير ما نعرف

قالت السيدة أمل المغربى والدة الشهيد الملازم محمد أحمد عبده، أن يوم الشهيد الموافق 9 مارس هو عيد بالنسبة لها.

وتابعت المغربى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "السى بى سى"، قائلة:" محمد عند ربنا أن شاء الله، لكن كل سنة بيتم تكريمه فى وطنه".

التكريم

وأضافت المغربى، أن نجلها استشهد منذ 7 سنوات، والوطن حريص على تكريمه وتكريمنا كل عام.

وأكدت أمل المغربى،أن والدها استشهد فى سيناء، ولم تكن تعرف أنه نجلها الشهيد يخدم فى سيناء، معقبة:" مكنش معرف حد، لان اخد قرار المشاركة فى الحرب ضد الإرهاب".

