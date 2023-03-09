أفضل طرق تساعدك علي الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين ليس بهذه السهولة ويتطلب الأمر قوة إرادة كبيرة وتحملًا وصبرًا للقيام بذلك إذا كنت معتادًا على التدخين. لكن بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ، فإنه ليس مستحيلاً.

فإن التدخين بأي شكل من الأشكال ، سواء كان تدخينًا نشطًا أو تدخينًا سلبيًا ، فهو ضار وفقال India.com

طرق الاقلاع عن التدخين

العلاج ببدائل النيكوتين

هذه واحدة من الأشياء المبكرة التي يبدأ بها الناس مثل الاعتماد علي العلكة تقليل الرغبة في تناول التبغ.

إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين ، فمن الأفضل تجنب هذه المثيرات. على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون الذهاب إلى الحفلات أو التحدث عبر الهاتف لفترة طويلة أو الإجهاد غالبًا ما يؤدي إلى الرغبة في التدخين. جربه وقاومه وربما تجنب هذه الأشياء التي يمكن تجنبها.

٣_ الفواكه والخضروات للإنقاذ

ابدأ بإدخال المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي. استمر أيضًا في مضغ العلكة أو الفاكهة لمقاومة هذه الرغبة.

4- الأنشطة البدنية

تنغمس في الأنشطة البدنية. حدد روتينًا واغرس بعض وقت النشاط البدني في الروتين. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل المشي ، أو الجري ، أو ممارسة التمارين الرياضية أو نظام الصالة الرياضية. الأنشطة البدنية ليست مهمة فقط للجميع ولكنها تشتت أيضًا.

5- الدعم العاطفي

إن الحصول على دعم من العائلة والأصدقاء يساعد كثيرًا في الواقع. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين ، شاركه مع أحبائك واجعلهم جزءًا من رحلتك ، فالحب والدعم دائمًا يأخذك شوطًا طويلاً. يمكن للمرء أن يحاول البحث عن مجموعات الدعم أو ربما طلب المساعدة المهنية للتغلب على المقاومة.