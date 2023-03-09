مدير معهد إعداد القادة: إقامة برامج تدريبية لتنمية روح الانتماء لدى الشباب

انطلقت فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان “إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة”، والتى ينظمها معهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكيلي المعهد، بمحاضرة عن التعامل الإعلامي.

وأوضح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، سعى المعهد الدائم لإقامة العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية روح الانتماء والولاء، والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم فى تأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب لطلاب الجمهورية جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

وقدم الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، محاضرة عن التعامل الإعلامي، تناول فيها التعريف بالواقع الإعلامي المعاصر، وكيفية استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في التغطية الإخبارية للفعاليات الجامعية، كما شرح كيفية كتابة الخبر الصحفى، والتعرف على أسئلة الخبر ومعايير اختياره وتحريره.

وشرح أسس وقواعد تحرير التقارير الإعلامية، وآليات صناعة المحتوى الإخباري في شبكات التواصل الإعلامي.

وأوضحً مواصفات الإعلامي الناجح، والتى تتمثل فى الكاريزما أو الحضور الإعلامي، والمهارات التى يجب اكتسابها للتغطية الإعلامية، وكيف يحضر الإعلامي مؤتمرا صحفيا ناجحا.

فيما تناولت الندوة الذاتية محور دور شباب الجامعات في تعزيز قيم المواطنة، وتم توضيح مفهوم المواطنة من وجهة نظر شباب الجامعات المشاركة، وأهم الممارسات التي توضح مفهوم المواطنة، وتعزيز المشاركات المجتمعية للشباب في المجتمع لتعميق قيم المواطنة لديهم، بجانب توضيح دور المبادرات الرئاسية فى تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمت مناقشة دور شباب الجامعات في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية، ومحاربة تطرف الفكر ومكافحة الفساد ومدى تأثير هذه الممارسات في زعزعة قيم المواطنة لديهم، واهتمام الدولة بذوي القدرات الفائقة لتعزيز قيم المواطنة لديهم، وانتهت الندوة الذاتية بالعديد من التوصيات.

على صعيد آخر، وفى إطار حرص المعهد على تهيئة جو يسوده البهجة للطلاب، نظم معهد إعداد القادة حفل عشاء "Gala Dinner" وسط حدائق المعهد، حرصا على تجمع الطلاب معا بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض.

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