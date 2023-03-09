تفاصيل مشاركة دمياط في انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس

شهد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجراء انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى الجمهورية، على مدار يومان.

و تم إجراء العملية الانتخابية للمكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للعام الدراسي 2022 / 2023

و فى اليوم الاول من معسكر انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر، شهدت كلمة احمد موسى الرائد العام وفتح باب الترشيح لعضوية المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية وإعطاء فرصة لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابى،

ثم عقد فعاليات اليوم الثاني بحضورالمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية "الاتحادات الطلابية بالمديرية"، وأمن المديرية، والتطوير التكنولوجي، والشئون القانونية بالمديرية، وتمت العملية الانتخابية كلها عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتم الاعلان عن الفائزين عضو بكل مديرية وفازت الطالبة رقية محمد كامل الشويحى بعضوية المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية إدارة كفر البطيخ وبعد ذلك تم فتح باب الترشيح لمنصبى الأمين و الأمين المساعد على مستوى الجمهورية وتم التصويت فى جو يسوده الشفافية والنزاهة بحضور رائد عام اتحاد طلاب مدارس مصر و اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لأمن والدكتورة راندا شاهين رئيسة الادارة المركزية للتعليم العام وباقى اعضاء الغرفة المركزية بالوزارة.

جاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال الموضوع المحوري " الاتحادات الطلابية.. والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.