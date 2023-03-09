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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بأرض المعارض في مدينة نصر..

انطلاق فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث.. اليوم

معارض أثاث
معارض أثاث

تنطلق، اليوم الخميس فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط في الفترة من 9 إلى 18 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر. 


وتأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة. 

 

معرض صنع في دمياط يدعم صناع الأثاث 
 

 ويأتي معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى حيث يقدم المعرض مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية من إنتاج مصانع الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات. 
 

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وجدير بالذكر أن معرض صنع في دمياط يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.

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