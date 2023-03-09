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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي:57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى بمستشفيات جامعة أسيوط

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية، تُمثل إحدى ركائز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحظى بثقة المرضى لما تقدمه من مستوى طبي متميز، وكفاءات علمية متخصصة في كل فروع الطب والعلاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها بما يحقق إستراتيجية الدولة 2030؛ لتقديم حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنجاحات التي تحققها الفرق الطبية المتميزة في المستشفيات الجامعية، ودورها في تقديم خدمة صحية مدعمة للمواطنين في أعقد وأصعب التخصصات الطبية، مشيدًا بالنتائج التي حققتها المستشفيات الجامعية في تنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم زراعة الأعضاء في مصر في إطار جهود القضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط نجاح فريق طبي بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى التابع للجامعة في إنقاذ حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك بإجراء عملية زراعة كلى جديدة له، بتبرع من أخيه، وبذلك تكون مستشفيات جامعة أسيوط قد قامت حتى الآن  بإجراء 57 عملية جراحية لزراعة الكلى بنجاح.

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وأشار رئيس جامعة أسيوط  إلى أن العملية تم إجراؤها بالكامل على نفقة الجامعة، في إطار الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها الجامعة، وتشمل توفير الرعاية الصحية المتخصصة للطلاب ما بين؛ خدمات تشخيصية، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن الطالب عانى من فشل كلوي مزمن لمدة 8 سنوات، وقد تلقى خلالها الغسيل الدموي ثلاث مرات أسبوعيًا، كما أنه كان يعاني من التهاب مزمن وتلف كامل بالكليتين نتيجة ارتجاع بالحالبين وعيب خلقي نتج عن ازدواجهما، وقد تم إجراء العملية بنجاح، لافتا إلى دقة الحالة الطبية في التعامل مع ازدواج الحالبين وتشعب وامتداد شريان الكلية المتبرع خلف الوريد الأجوف السفلى.

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة قائد الفريق الطبي المسؤول عن العملية، إلى أن برنامج زراعة الكلى يعد من البرامج الرائدة والمتميزة، ويضم عدة تخصصات طبية.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبي تحت إشراف د. إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ود. ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى، ود. عزت عبد المنعم رئيس قسم جراحة المسالك البولية، ويضم عددا من الأساتذة المساعدين بقسم جراحة المسالك البولية، وهم: د. ربيع جاد الكريم، ود. نصر الدين محمد، ود. أحمد رضا، ود. عمرو مصطفى، فضلا عن فريق من قسم التخدير بالجامعة بقيادة د. عبد الرؤوف محمد سيد، ود. إبراهيم إمبابي، بمعاونة أساتذة وأطباء متخصصين في مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة والأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض.

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