فيديو كوميدي.. منة فضالي برفقه أحمد فهمي من كواليس مسلسل سره الباتع

شاركت الفنانة منة فضالي، فيديو كوميدي برفقه الفنان أحمد فهمي، من كواليس مسلسل “سره الباتع”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت منة فضالي على الفيديو، كاتبة: “أحلى حاجه في مسلسل سره الباتع اننا مبنتعبش، خالص ولا بنموت إحنا بس فاقدين الوعي، أحمد فهمي أخف دم وأطيب حد بجد مفيش نفسنة مفيش غرور قلب طيب بس كده أحمد مش بس صاحبي اللي بحبه لا السنه دي حتتفرجو على فهمي بشكل مختلف عن أي حاجه عملها بيتعب بجد تمثيل صعب جدا”.

وتابعت: “فرحانه إننا بنشتغل مع بعض وأحلى كواليس انا طالعه اخته تخيلو بقي أنا أخت أحمد فهمي العسل ده/ بس حتتفرجو علي ملحمه مهمة جدا و مسلسل مختلف عن أي مسلسل و كوكبه كبيرة من النجوم #سره_الباتع انتاج #سينرجي_الاستاذ_تامر_مرسي اخراج #الاستاذ_خالد_يوسف دعواتكم”.

ورد أحمد فهمي علي تعليق منة فضالي، كاتبًا: “انت صاحبتى و حبيبتى و اجدع خلق الله … بجد مش مجاملة أنا بفرح لما بس بشوفك يا ألذ واحدة المشكلة بس انى بضحك كل ما بشوفك، و بجد شاطرة شطارة مش طبيعية و شرف ليا يا منوش انى اشتغلت معاكى”.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن المخرج خالد يوسف، انتهى من تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتي تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع”، والذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2023.

وتم تصوير مشاهد المسلسل فى ديكور لميدان التحرير، كما استعان المخرج خالد يوسف بطبيب فى مشاهد المجاميع تحسبًا لحدوث أى إصابات نتيجة التدافع .

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.