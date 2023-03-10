أخبار التكنولوجيا| لضمان حمايتك من الاختراق|فعّل هذه الإعدادات فورًا مع IOS 16.. جوجل توفر VPN مجاني مع حماية من الـDark Web

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط
أعلنت إدارة شركة مايكروسوفت أن محرك البحث التابع لها Bing تجاوز الـ 100 مليون مستخدم نشط بشكل يومي بعد اسبوع واحد فقط من دمج أداة ChatGPT المدعمة بالذكاء الاصطناعي وروبرت الدردشة الذي أثار جدلا كبيرا في الأيام الماضية.
لضمان حمايتك من الاختراق.. فعّل هذه الإعدادات فورًا مع IOS 16
اشتهرت أجهزة آيفون iPhone بنظامها الخاص iOS الذي يشاع عنه أنه أقوى في الحماية والحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين من نظام تشغيل الأندرويد، ومع ذلك كثرت حالات سرقة الآيفون وعمليات قرصنة حسابات التخزين السحابي iCloud وبالتالي سربت كل المعلومات الحساسة للعملاء.
خليط بين تيك توك و انستجرام ..spotify بواجهة جديدة لمنافسة YouTube
تتطلع إدارة تطبيق Spotify أن يكون أكثر من مجرد أداة لسماع الألبومات الغنائية وفي سبيل تحقيق ذلك ضحت بواجهة المستخدم المعروفة ليصبح خليط من عدة تطبيقات معروفة.
محرك بحث DuckDuckGo يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT
استطاع برنامج ChatGPT المدعم بالذكاء الاصطناعي، خلال أسابيع قليلة منذ طرحه أن يحدث ثورة في عالم الإنترنت وطريقة البحث،وعلى الفور تعاقدت مايكروسوفت مع OpenAI الشركة المصنعة للبرنامج حتى يتسنى لها دمجه في محرك بحث Bing.
أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد
تتنافس شركات الأجهزة الإلكترونية فيما بينها على طرح هواتف ذكية جديدة تكون مناسبة لذوي الميزانية المحدودة وتكون في الوقت نفسه بإمكانيات معقولة، مع مميزات تجعلها نقطة بيع جاذبة لشريحة واسعة من الباحثين على موبايل بسعر رخيص.
تنفع لأندرويد وآيفون.. Google توفر VPN مجاني مع حماية من الـDark Web
أعلنت "جوجل" ميزات إضافية لكل مشتركي Google One مع بعض التغييرات الجديدة أبرزها أن كل الحسابات تتمكن من الوصول إلى خدمات الـ VPN التي كانت في السابق لعملاء جوجل وان بريميوم فقط.