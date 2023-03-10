عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لضمان حمايتك من الاختراق|فعّل هذه الإعدادات فورًا مع IOS 16.. جوجل توفر VPN مجاني مع حماية من الـDark Web

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط

أعلنت إدارة شركة  مايكروسوفت  أن محرك البحث التابع لها Bing تجاوز الـ 100 مليون مستخدم نشط بشكل يومي بعد اسبوع واحد فقط من دمج أداة  ChatGPT  المدعمة بالذكاء الاصطناعي وروبرت الدردشة الذي أثار جدلا كبيرا في الأيام الماضية.

 

لضمان حمايتك من الاختراق.. فعّل هذه الإعدادات فورًا مع IOS 16

اشتهرت أجهزة  آيفون  iPhone بنظامها الخاص iOS الذي يشاع عنه أنه أقوى في الحماية والحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين من نظام تشغيل الأندرويد، ومع ذلك كثرت حالات سرقة الآيفون وعمليات قرصنة حسابات التخزين السحابي iCloud وبالتالي سربت كل المعلومات الحساسة للعملاء.

 

خليط بين تيك توك و انستجرام ..spotify بواجهة جديدة لمنافسة YouTube

تتطلع إدارة تطبيق  Spotify  أن يكون أكثر من مجرد أداة لسماع الألبومات الغنائية وفي سبيل تحقيق ذلك ضحت بواجهة المستخدم المعروفة ليصبح خليط من عدة تطبيقات معروفة.

 

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

استطاع برنامج  ChatGPT  المدعم  بالذكاء الاصطناعي، خلال أسابيع قليلة منذ طرحه أن يحدث ثورة في عالم الإنترنت وطريقة البحث،وعلى الفور تعاقدت مايكروسوفت مع OpenAI الشركة المصنعة للبرنامج حتى يتسنى لها دمجه في محرك بحث Bing.

 

أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد

تتنافس شركات الأجهزة الإلكترونية فيما بينها على طرح هواتف ذكية جديدة تكون مناسبة لذوي الميزانية المحدودة وتكون في الوقت نفسه بإمكانيات معقولة، مع مميزات تجعلها نقطة بيع جاذبة لشريحة واسعة من الباحثين على موبايل بسعر رخيص.

 

تنفع لأندرويد وآيفون.. Google توفر VPN مجاني مع حماية من الـDark Web

أعلنت "جوجل" ميزات إضافية لكل مشتركي Google One مع بعض التغييرات الجديدة أبرزها أن كل الحسابات تتمكن من الوصول إلى خدمات الـ VPN التي كانت في السابق لعملاء جوجل وان بريميوم فقط.

ChatGPT Bing iOS 16 تيك توك Spotify YouTube

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| الاتحاد الأوروبي يضغط على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسبب تويتر.. تيك توك تطلق تدابير أمنية جديدة

أخبار التكنولوجيا| البيت الأبيض يؤيد تشريعا قدمه الشيوخ لحظر تيك توك.. ولماذا يريد الأمريكيون حذف إنستجرام Instagram ؟

أخبار التكنولوجيا| مالك تويتر يعتذر بعد السخرية علنًا من إعاقة موظف.. وأفضل هاتف ريلمي لمحدودي الدخل في السوق المصرية

أخبار التكنولوجيا| كيفية تشغيل واتساب بدون إنترنت.. شاومي تطلق أول سيارة قريبا.. تسريبات: هواتف Oppo القادمة تقضي على iPhone

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف بديل سامسونج الأرخص لهواتف Galaxy S23.. وأفضل هاتف شبابي من ريلمي يمكنك شراؤه

أخبار التكنولوجيا.. هاتف جديد من Vivo بأقل من نصف ثمن iPhone.. أحدث موبايل بأقل من 4000 جنيه

أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للهواتف المحمولة إصابة المستخدمين بالسرطان؟.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا..هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس..ميزة جديدة في Google Chrome

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب رفع الفائدة بالمركزي الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش علنا.. تعليق زوجة نجم مانشستر سيتي|شاهد

منزلة الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حدث فى دولة عربية| امتحان تاريخ يصف العرب باللصوص والسلطات تتدخل.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ