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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

DuckDuckGo
DuckDuckGo

استطاع برنامج  ChatGPT  المدعم  بالذكاء الاصطناعي، خلال أسابيع قليلة منذ طرحه أن يحدث ثورة في عالم الإنترنت وطريقة البحث،وعلى الفور تعاقدت مايكروسوفت مع OpenAI الشركة المصنعة للبرنامج حتى يتسنى لها دمجه في محرك بحث Bing.

وفقا لتقرير gizmochina التقني، نجحت خطة مايكروسوفت بالفعل واستطاعت من خلال دمجها ChatGPT  أن تسحب البساط من تحت أقدام جوجل ومحرك بحثها لأول مرة، مع زيادة مهولة في شعبية Bing AI وهو ما دفع إدارة محرك بحث DuckDuckGo إلى ابتكار الذكاء الاصطناعي الخاص بهم لتكون أداة البحث الجديدة بدلا من التقليدية.

 

DuckDuckGo 

محرك بحث DuckDuckGo ، يمشي نفس خطوات مايكروسوفت مع "بينج" من خلال إطلاق أداة البحث DuckAssist الخاصة بها والتي تعمل بنفس نظام الـ ChatGPT.

يعد DuckAssist ميزة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي AI مستندة إلى ChatGPT والهدف هو جذب قطاعات واسعة من عملاء جدد لم يكونوا يستخدمون هذا المحرك الذي لم ينل أي شهرة بين محركات البحث ولم يحقق نجاحات سابقة، وتوفير تجربة مستخدم أفضل من أي وقت مضى مع الإجابات السريعة والدقيقة على استفسارات البحث.

بالرغم من أن DuckDuckGo أصبح يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي إلا أنه حتى الآن يفتقد لروبوت دردشة مثل محرك بينج من مايكروسوفت، كيف يعمل إذا؟ من خلال البيانات من مواقع الويب مثل ويكيبيديا ويتم تقديمها بطريقة تشبه نتائج البحث العادية، ولكنه حتى الآن لم يصل لمرحلة التحدث مع المستخدم.

DuckDuckGo 

يعرض DuckDuckGo للمستخدمين إجابات تلقائية سريعة عندما يتعرف على سؤال سهل وواضح إلا أنه لا يتحدث مثل ChatGPT ولا يعرف الدخول في مناقشات وبالتالي هو ليس بنفس درجة تطور محرك بينج. 

الأداة التي تعمل بنفس نظام ChatGPT حاليًا في مرحلة الاختبارات وهي مجانية للاستخدام على تطبيق DuckDuckGo النسخة التجريبية (البيتا) وامتداد المتصفح.

نوهت الإدارة إلى أن محرك DuckDuckGo يلتزم بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين ، وDuckAssist أيضا، لن يجمع أي معلومات شخصية أو يطلب من المستخدمين تسجيل الدخول للتعرف على بريدهم الإلكتروني أو معلوماتهم الخاصة.

تخطط الشركة أيضًا للحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وسجل التصفح عند مشاركة البيانات مع شركائها ، OpenAI وAnthropic ، الذين ساعدوا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة.

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إذا ثبت DuckAssist نجاحه ومدى صلاحيته للاستخدام، فإن DuckDuckGo يخطط لنشره على جميع نظم التشغيل المختلفة ليكون أداة البحث المعتمدة والموجودة على أي نسخة. يمكن للمستخدمين أيضًا تقديم ملاحظات حول الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة AI دون أن يذكروا أي معلومات عنهم أو حتى أسمائهم، مما سيساعد الشركة على تحسين الأداء وتلافي الأخطاء.

DuckDuckGo 
DuckDuckGo ChatGPT محرك بحث OpenAI Bing مايكروسوفت Bing AI

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