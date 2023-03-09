نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

حلت المطربة نيفين رجب ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة"حالُه"، والتى طرحتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتحدثت نيفين خلال الندوة عن تفاصيل أغنيتها الجديدة ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى الوقت التى أستغرقته ليخرج هذا العمل إلى النور.



وأيضا تحدثت نيفين خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة وأعمالها الجديدة التى تحضرها مع الكاتب حسين مصطفى محرم الذى حضر الندوة واحتفل مع صديقته بنجاح أغنيتها الجديدة حالًه.





نيفين تطرح أغنية حالًه



وطرحت اليوم الفنانة نيفين رجب، أحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "حالُه" وذلك عبر القناة الرسمية لــ "مزيكا" على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان الملحن الموهوب مدين، وتوزيع موسيقى للمبدع يحيى يوسف.

تفاصيل أغنية حالًه





وقامت نيفين بالتحضير والإعداد لهذه الأغنية منذ فترة، ولأول مرة تقوم بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية، الأول يعرض الآن على مزيكا يوتيوب، والثانى يعرض حصريا على شاشة "مزيكا".. ومن خلال أغنية "حالُه".

وتصف نيفين حالها مع حبيبها، وتكشف حقيقته بعد أن كذب عليها، ووهمها وقام بخداعها، ولم يكتف بذلك بل اتجه إلى المراوغة والتمويه، لمحاولة خداع الآخرين وإقناعهم بأمور منافية للواقع وغير حقيقية.

وعبرت المطربة نيفين رجب، عن سعادتها وحماسها بأغنيتها الجديدة "حالُه" وأكدت أنها بذلت فيها مجهودا كبيرا، واختارتها من بين أكثر من 30 أغنية، وكانت تنتظر بفارغ الصبر، طرحها ووصولها إلى الجمهور، وتتمنى أن تنال إعجابهم وتحقق ردود أفعال إيجابية.. أغنية "حالُه" تقول كلماتها".

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