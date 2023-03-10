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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوم الشهيد.. كاتب صحفي: أعظم عملية مساهمة في التنمية هي التضحية بالنفس

صدى البلد

وجه الكاتب الصحفى، عماد الدين حسين، تحية تقدير وإجلال لكل شهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدولة.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"،المذاع عبر القناة " الأولى" ، أن الدولة المصرية حريصة دائما على تقدير ابنائها الشهداء لأن عدم تذكير المواطنين ببطولاتهم سيكون خطأ كبير.

وإشار عماد الدين حسين، إلى أن الرئيس السيسى بالأمس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة كان حريصا على الاستماع إلى أهالى الشهداء.

زراعة الولاء والانتماء

وأكد الكاتب الصحفى، أنه بتكريم الشهداء يتم زراعة الولاء والانتماء لدى الشباب تجاه الدولة المصرية وأرضها، معقبا:" أعظم عملية مساهمة في التنمية هي التضحية بالنفس".

الدولة المصرية الرئيس السيسي يوم الشهيد المواطنين عماد الدين حسين

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