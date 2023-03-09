عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة ترويجية عن مقتنيات متحف الوادي الجديد الأثرية بمدارس المحافظة

حملات ترويجيه
حملات ترويجيه

أعلن متحف الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء أولى جولاته التعريفية والترويجية للمتحف بمدارس المحافظة، تحت إشراف طارق القلعى مدير عام المتحف، والتى تضمنت جولة بمدرسة معاذ بن جبل الابتدائية، وذلك بالتعاون مع الهيئة للمصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة الخارجة التعليمية.

شملت الجولة نبذة تعريفية عن المتحف وأهم القطع الأثرية وأهم قاعات العرض وكذا التعريف بأبرز الأنشطة والخدمات والفعاليات التى تتم بالمتحف، بهدف تعريف الطلبة بالمتحف وتشجيعهم للمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التي ينظمها المتحف من ورش عمل فنية ودورات تدريبية ومعارض مؤقتة، وذلك باعتبار طلبة المدارس أحد أهم الفئات المستهدفة من جمهور المتحف.

وقال طارق القلعى مدير متحف الوادي الجديد، إن فكرة إنشاء متحف آثار الوادى الجديد تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حينما تم إنشاء أول مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد عام 1973م، حيث صمم المهندس المعماري حسن فتحي مبنى من الطوب اللبن على طريقة القباب؛ ليكون مقرًّا إداريًّا لتفتيش آثار الوادي الجديد، وكان هذا المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة متحف آثار الوادي الجديد، وعُرض فيها 37 قطعة أثرية نتاج حفائر الدكتور أحمد فخري، وكانت الزيارة مجانًا للجمهور.

حملة لإزالة الإشغالات من أسواق مدينة الخارجة في الوادي الجديد

وأفاد القلعى بأن هيئة الآثار المصرية أنشأت المقر الحالي لمتحف آثار الوادي الجديد، وافتُتح في السابع عشر من فبراير عام 1993م. وكان الهدف من إنشاء المتحف هو عرض القطع الأثرية الموجودة بالمخازن نتاج حفائر منطقة آثار الوادي الجديد المصرية والإسلامية والقبطية والبعثات الأجنبية العاملة بالمنطقة، ونشر الوعي الثقافي والأثري بين سكان الإقليم، 

الوادى الجديد تنشيط السياحة المصرية مدارس المدارس حملة التعاون الوعي الثقافي دورات تدريبية الخدمات عمل فني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ترشيحاتنا

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

وظائف خالية بمحافظة الدقهلية..الشروط والأوراق المطلوبة

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي لم يستطع العثور على معظم الأصول الروسية وتجميدها

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة

منزلة الشهداء عند ربهم.. موضوع الأوقاف في ثالث جمعة من شعبان غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

بعد أزمتها الصحية ودخولها العناية.. معلومات صادمة حول مرض شيرين الطحان

فيديو

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

وقوع زلزال بقوة 10 ريختر أكذوبة..كيف انتصرت البحوث الفلكية على العالم الهولندي؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ