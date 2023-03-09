حملة ترويجية عن مقتنيات متحف الوادي الجديد الأثرية بمدارس المحافظة

أعلن متحف الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء أولى جولاته التعريفية والترويجية للمتحف بمدارس المحافظة، تحت إشراف طارق القلعى مدير عام المتحف، والتى تضمنت جولة بمدرسة معاذ بن جبل الابتدائية، وذلك بالتعاون مع الهيئة للمصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة الخارجة التعليمية.

شملت الجولة نبذة تعريفية عن المتحف وأهم القطع الأثرية وأهم قاعات العرض وكذا التعريف بأبرز الأنشطة والخدمات والفعاليات التى تتم بالمتحف، بهدف تعريف الطلبة بالمتحف وتشجيعهم للمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التي ينظمها المتحف من ورش عمل فنية ودورات تدريبية ومعارض مؤقتة، وذلك باعتبار طلبة المدارس أحد أهم الفئات المستهدفة من جمهور المتحف.

وقال طارق القلعى مدير متحف الوادي الجديد، إن فكرة إنشاء متحف آثار الوادى الجديد تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حينما تم إنشاء أول مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد عام 1973م، حيث صمم المهندس المعماري حسن فتحي مبنى من الطوب اللبن على طريقة القباب؛ ليكون مقرًّا إداريًّا لتفتيش آثار الوادي الجديد، وكان هذا المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة متحف آثار الوادي الجديد، وعُرض فيها 37 قطعة أثرية نتاج حفائر الدكتور أحمد فخري، وكانت الزيارة مجانًا للجمهور.

وأفاد القلعى بأن هيئة الآثار المصرية أنشأت المقر الحالي لمتحف آثار الوادي الجديد، وافتُتح في السابع عشر من فبراير عام 1993م. وكان الهدف من إنشاء المتحف هو عرض القطع الأثرية الموجودة بالمخازن نتاج حفائر منطقة آثار الوادي الجديد المصرية والإسلامية والقبطية والبعثات الأجنبية العاملة بالمنطقة، ونشر الوعي الثقافي والأثري بين سكان الإقليم،