وكيل صحة السويس يشهد إقامة يوم علمي بكلية الطب بحضور نخبة من الأساتذة والطلاب

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس إقامة يوماً علمياً في تخصص النساء والتوليد والذي تم تنظيمه بكلية الطب - جامعة السويس ، بحضور نخبة من أطباء النساء والتوليد بمستشفى السويس العام والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس. وعدداً طلاب وطالبات كلية الطب.

وخلال افتتاح اليوم العلمي ، فقد وجه الحفناوي ، الشكر للأستاذ الدكتور سيد شرقاوى رئيس جامعة السويس والأستاذ الدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب ، وذلك لحرصهما علي دعم التعاون بين القطاع الطبي والجامعي .

وشهد اللقاء العلمي ، استعراض شامل ، لحالات الخصوبة وتأخر الإنجاب ولاسيما تكيسات المبايض وكيفية التعامل معها وفق أحدث البرتوكولات العلاجية ، سرعة التعافي بعد جراحات أمراض النساء والتوليد ، الأشعة التليفزيونية رباعية الابعاد ، المناظير الرحمية في مجال النساء والتوليد ، حالات السكر مع الحمل وكيفية التعامل معها وعلاجها للخروج بحمل أمن .

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن دعم التعاون بين مديرية الصحة وجامعة السويس من أجل الارتقاء بالكفاءة الفنية للأطباء و دعم أبناءنا طلاب وطالبات كلية الطب ، علمياً.