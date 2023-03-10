عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يشهد إقامة يوم علمي بكلية الطب بحضور نخبة من الأساتذة والطلاب

صدى البلد

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس إقامة يوماً علمياً في تخصص النساء والتوليد والذي تم تنظيمه بكلية الطب - جامعة السويس ، بحضور نخبة من أطباء النساء والتوليد بمستشفى السويس العام والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس. وعدداً طلاب وطالبات كلية الطب.

وخلال افتتاح اليوم العلمي ، فقد وجه الحفناوي ، الشكر للأستاذ الدكتور سيد شرقاوى رئيس جامعة السويس والأستاذ الدكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب ، وذلك لحرصهما علي دعم التعاون بين القطاع الطبي والجامعي .

وشهد اللقاء العلمي ، استعراض شامل ، لحالات الخصوبة وتأخر الإنجاب ولاسيما تكيسات المبايض وكيفية التعامل معها وفق أحدث البرتوكولات العلاجية ، سرعة التعافي بعد جراحات أمراض النساء والتوليد ، الأشعة التليفزيونية رباعية الابعاد ، المناظير الرحمية في مجال النساء والتوليد ، حالات السكر مع الحمل وكيفية التعامل معها وعلاجها للخروج بحمل أمن .

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن دعم التعاون بين مديرية الصحة وجامعة السويس من أجل الارتقاء بالكفاءة الفنية للأطباء و دعم أبناءنا طلاب وطالبات كلية الطب ، علمياً.

وزارة الصحة والسكان اطباء وزير عيد السويس الفن صحة مديرية الصحة الحمل العلا التعاون السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ