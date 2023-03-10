نشرة الفن.. حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين ورامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين ورامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان.

حسم الفنان حسام حبيب جدل انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد عودتهما من لبنان، واختفائهما عن الأنظار، وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة.

حرص الفنان رامي صبري على إجراء بعض التغييرات في ملامح وجهة، لدى طبيب من أشهر جراحي التجميل في الوطن العربي، وهو اللبناني نادر صعب زوج الإعلامية أنابيلا هلال.

حرص الفنان عمرو دياب على التواجد مبكرا، لحضور بروفات وكواليس حفل "ذكرياتي"، الذي أقيم مساء الأربعاء، في الرياض لتكريم مسيرة الموسيقار هاني شنودة.

يعود الممثل العالمي جون ترافولتا إلى الأضواء مجددا، بحضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بعد فترة من الاختفاء والحزن على زوجته الراحلة.

حرص الكينج محمد منير على نشر فيديو يسجل لحظات وصوله إلى السودان، قبل ساعات من إحياء حفله مساء اليوم الجمعة، في الخرطوم.

حسم المخرج كريم العدل الجدل حول إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد وتسبب في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.