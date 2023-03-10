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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين ورامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها  حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين ورامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان.

 

قاعدين في شقة التجمع.. حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين مجددا

حسم الفنان حسام حبيب جدل انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد عودتهما من لبنان، واختفائهما عن الأنظار، وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة. 

 

بيعمل خدود.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في لبنان| شاهد

حرص الفنان رامي صبري على إجراء بعض التغييرات في ملامح وجهة، لدى طبيب من أشهر جراحي التجميل في الوطن العربي، وهو اللبناني نادر صعب زوج الإعلامية أنابيلا هلال.

 

أنا أول واحد جاي.. عمرو دياب يحتضن هاني شنودة في كواليس حفل "ذكرياتي"

حرص الفنان عمرو دياب على التواجد مبكرا، لحضور بروفات وكواليس حفل "ذكرياتي"، الذي أقيم مساء الأربعاء، في الرياض لتكريم مسيرة الموسيقار هاني شنودة. 

 

جون ترافولتا يعود للأضواء في حفل الأوسكار .. قائمة نجوم جديدة

يعود الممثل العالمي جون ترافولتا إلى الأضواء مجددا، بحضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بعد فترة من الاختفاء والحزن على زوجته الراحلة. 

 

استقبال حافل للكينج محمد منير عقب وصوله إلى حفله بالسودان| فيديو وصور

حرص الكينج محمد منير على نشر فيديو يسجل لحظات وصوله إلى السودان، قبل ساعات من إحياء حفله مساء اليوم الجمعة، في الخرطوم. 

 

مخرج "أزمة منتصف العمر" يحسم الجدل حول تقديم جزء ثاني

حسم المخرج كريم العدل الجدل حول إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد وتسبب في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

شيرين عبد الوهاب الفنان عمرو دياب عمرو دياب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان رامي صبري رامي صبري

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