ضربة معلم.. معلق شهير يطالب الخطيب بدعوة أبناء الأهلي بافتتاح فرع التجمع

طالب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدعوة أبناء القلعة الحمراء فى مراسم إنشاء فرع النادى الجديد فى التجمّع الخامس.

ويحل عصر غد السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب افريقي فى اطار منافسات دور المجموعات ب دوري ابطال إفريقيا.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر الي العودة من بريتوريا بانتصار ثمين أو اقتناص نقطة التعادل خارج الديار.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر امام صن داونز فى القاهرة بهدفين لكل منهما .

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي فى شباك القطن الكاميروني محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جمعة طيبة.. ماذا لو تم دعوة نجوم الأهلي ( فى تجمّع النجوم فى مراسم انشاء فرع النادى الجديد فى التجمّع الخامس) من أبنائه وليس مَن انضموا من أندية أخرى مثل (النصر ومراكز شباب طنطا أو بنى سويف والمصرى أو أسكو أو كفر الشيخ او السكة الحديد أو السودان، ونجوم غيرهم انضمّوا للاهلى لهم كل التقدير والإحترام .

وأضاف: وتحديداً أقصد كباتن الأهلي الكبار الذين بدأوا حياتهم داخل الأهلى وصنعوا إنجازات عظيمة واستثنائية، مثل الرباعى الذهبى مصطفى يونس ومجدى عبد الغنى، وحسام وإبراهيم حسن، رباعى صنعوا للأهلى تاريخ من ذهب، كانت ها تبقى ضربة معلم للخطيب ومجلسه ولجنة الكرة خاصة للم الشمل قبل حلول شهر رمضان الكريم، وقبل موقعة صن داونز الهامة يوم السبت القادم مش كده ولّا إيه؟.

مصاعب تواجه الأهلي امام صن داونز

يواجه النادي الأهلي صعوبات كبيرة في مباراة السبت أمام صن داونز لـ عدة أسباب يأتي أبرزها مواجهة الفريق الأقوى في دوري أبطال إفريقيا فى المجموعة الثانية.

ثاني الصعوبات تتمثل فى التوقيت الصعب لخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز حيث يقام اللقاء فى الثالثة عصر السبت المقبل وسبق للمارد الأحمر أن خسر امام الهلال السوداني بهدف دون رد فى نفس الظروف.

ثالث الصعوبات مرور النادي الأهلي بوضعية متراجعة في جدول الترتيب للمجموعة الثانية واحتلاله المركز الثالث ما يشكل ضغطا رهيبا على الفريق لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة .

ضغط الجماهير

ساهم إعلان نادي صن داونز فى فتح مدرجات ملعب مباراة الأهلي بالمجان أمام الجماهير في زيادة الضغط على المارد الأحمر.

ورغم اعتياد النادي الأهلي على اللعب تحت الضغط الجماهيري إلا أن عامل الجمهور مهم جدا لأول فريق فى ظل حساسية اللقاء بالنسبة للفريقين.